Greg (Les Marseillais) : agressé et dépouillé à son domicile par deux hommes armés

Terrible mésaventure pour Grégory Yeghiazarian. Actu17 a rapporté, dimanche 29 août 2021, que le candidat des Marseillais sur W9 a été agressé et volé par deux hommes, samedi 28 août, à son domicile. D'après le média, les faits se sont déroulés dans la matinée, autour de 11h20, dans le 11e arrondissement de Marseille où vit l'ex de Maeva Ghennam.

Et selon les informations révélées par le média, l'influenceur a expliqué aux forces de police que les deux malfrats se sont introduits chez lui en passant par une fenêtre laissée ouverte. "Encagoulés, gantés et armés", les malfaiteurs ont braqué le jeune homme avec un pistolet, "lui ont donné des gifles et des coups de poing." Concernant le butin, les voleurs se sont saisis de deux montres Rolex, appartenant au candidat de 27 ans, ainsi qu'une somme d'argent "dont le montant est encore indéterminé". L'enquête a été confiée à la police judiciaire. Concernant l'incident, le compagnon de Mélanie Orlenko ne s'est toujours pas confié à ce sujet sur les réseaux sociaux.

Un fléau qui touche de nombreux candidats

Quelques mois avant, en novembre 2020, c'était Maeva Ghennam qui avait été agressée dans le même arrondissement. Alors qu'elle tentait de monter dans sa voiture, La Provence avait révélé que la jeune femme de 24 ans avait été victime d'une agression "particulièrement violente" durant laquelle elle avait été dépouillée de son téléphone portable ainsi que de sa montre Rolex. En mai 2020, cette dernière avait connue un évènement similaire, à savoir une tentative de cambriolage, alors qu'elle était chez elle. Une nuit remplie d'angoisse pour Maeva Ghennam qui avait dû quitter son logement en pleine nuit.

Face à ces incidents, certains candidats craignant pour leur sécurité ont choisi de quitter l'Hexagone. C'est le cas de Carla Moreau et de son compagnon, Kevin Guedj qui suite à un cambriolage ont décidé de s'expatrier à Londres. "Le pays qu'on a choisi, c'est Londres (sic) ! Pourquoi Londres ? Je ne sais pas. Quand on a eu le cambriolage, j'ai eu envie de partir", avait confié la mère de Ruby Guedj.