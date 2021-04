Greg (Les Marseillais) méconnaissable avec des kilos en plus : une photo hallucinante refait surface

C'est une image à laquelle personne ne s'attendait. Un fan de Greg Yega a apparemment mis la main sur une photo datant de son passé, bien avant qu'il ne perce dans le milieu de la télé-réalité. Sur son compte Instagram, l'internaute a en effet posté un hallucinant montage photo du candidat des Marseillais.

Sur la première photo, Greg Yega est tout simplement méconnaissable ! Le visage rond et joufflu, les cheveux plus longs, un nez différent... L'ex de Maeva Ghennam a décidément bien changé. En plus d'avoir perdu beaucoup de poids, il a visiblement eu recours à la chirurgie esthétique.

Dès la publication de cet avant/après, les réactions ne se sont pas faites attendre en commentaires et beaucoup ont eu du mal à croire qu'il s'agissait de la même personne. "Je suis choquée, on peut dire que c'est un glow up de qualité", "Impossible que ce soit lui", "J'ai failli m'évanouir... ", "Non je n'arrive pas à y croire", peut-on lire entre autres.



Pourtant, l'internaute derrière le compte l'assure : Greg Yega est sur les deux clichés dévoilés. "C'est bien lui sur la photo, sur la première photo il y a sa mère à côté de lui, mais j'ai recadré la photo", a-t-il expliqué face aux doutes.