Greg (Les Marseillais) en couple avec Mélanie Orlenko : ils officialisent !

Greg ne fly plus toute la night et ne demande plus le numéro de femmes en soirée comme il le dit dans sa chanson. Actuellement, le candidat des Marseillais (W9) est en couple. Et la jeune femme qui partage sa vie n'est pas une inconnue.

Ces dernières semaines, Greg était sur le tournage de la nouvelle saison des Marseillais VS Le Reste du monde (W9). Et, alors que tout le monde pensait qu'il allait encore se remettre en couple avec Maeva Ghennam, il n'en est rien. Le jeune homme de 27 ans a jeté son dévolu sur une autre candidate du programme. C'est Mélanie Orlenko qui a succombé au charme du meilleur ami de Paga, pour preuve, tous deux ont officialisé leur idylle le 2 août 2021, en story Instagram.

La candidate, révélée dans L'île de la tentation en 2019, a posté une capture d'écran de Greg et elle en plein visio. "L'amour", a-t-elle écrit en légende. De son côté, le Marseillais a fait savoir que sa compagne occupait toutes ses pensées. Ainsi, il a balayé d'un revers de main les rumeurs disant qu'il était en couple avec une autre femme depuis deux ans, et qu'il menait donc une double vie.

L'attirance entre les tourtereaux était déjà bien présente avant le tournage d'Objectif Reste du monde, émission actuellement diffusée sur W9. Tous deux flirtaient à l'époque, et Greg était même accusé de faire de même avec Maeva Ghennam au même moment. Mélanie était donc loin d'être ravie quand l'habitant du Sud de la France a franchi les portes de la villa pour quelques jours. Mais il faut croire que le candidat, qui sera sur Fun Radio avec Paga à la rentrée prochaine, a trouvé les bons mots pour la reconquérir.

Cette édition des Marseillais VS Le Reste du monde a vu naître de nombreuses histoires d'amour. Adixia et Simon Castaldi se sont en effet rapprochés lors du tournage. Bastien Grimal et Victoria Mehault ou encore Paga et Giuseppa se sont aussi mis en couple.