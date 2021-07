Bastien Grimal en couple avec une très jeune candidate des Marseillais

On peut dire que Bastien Grimal a fait un retour en force dans le monde de la télé-réalité. Après sa participation à Secret Story 10 (2016) et à Moundir et les apprentis aventuriers l'année suivante, il s'est fait discret à la télévision. C'est sur YouTube qu'il a continué à partager ses aventures. Mais en 2020, il a fait son retour dans Les Princes de l'amour et en 2021, dans Objectif Reste du monde (actuellement diffusée sur W9). Et dans chacune de ses émissions, il s'est mis en couple. Son dernier tournage n'a pas fait exception.

Après avoir séduit Kellyn dans Les Princes de l'amour puis Marine El Himer dans Objectif Reste du monde, il a de nouveau tapé dans l'oeil d'une candidate de télé-réalité. C'est en tant que célibataire qu'il a participé à la nouvelle saison des Marseillais VS Le Reste du monde. Et c'est semble-t-il sur place qu'il a fait la connaissance de Victoria Mehault (22 ans), une jeune femme révélée en 2020 dans Les Marseillais aux Caraïbes. On ne sait pas encore qui a craqué pour qui en premier et comment leur histoire d'amour est née mais ce qui est certain, c'est qu'ils forment un couple aujourd'hui.

Et hors de question pour Bastien Grimal de laisser le suspense au public. Il n'est en effet pas adepte du "pour vivre heureux vivons cachés" puisque le 28 juillet 2021, il a officialisé leur relation sur Instagram. Pour ce faire, il a partagé une photo de Victoria et lui sur le point de s'embrasser. "11 ans d'écart", a-t-il écrit en légende. Un message accompagné d'un émoji représentant un coeur.