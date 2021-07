Les Marseillais VS Le Reste du monde : Trois cas de Covid parmi les candidats, cluster en vue ?

Le tournage des Marseillais VS Le Reste du monde n'a semble-t-il pas réussi à certains candidats. Les principaux intéressés se sont emparés de leurs réseaux sociaux pour annoncer qu'ils étaient positifs à la Covid-19.

Alors que W9 vient de dévoiler une vidéo dans laquelle des candidats des Marseillais invitent les Français à se faire vacciner, des participants des Marseillais VS Le Reste du monde ont annoncé une bien mauvaise nouvelle. Ils ont contracté le coronavirus. Alors qu'elle espérait faire son retour sur le tournage pour régler ses comptes, Milla Jasmine est contrainte de rester isolée à cause de la Covid-19 comme elle l'a expliqué mardi 20 juillet. "J'ai une très mauvaise nouvelle à vous annoncer. Des personnes ont remarqué que depuis quelques jours, je ne snapais pas grand chose. C'est tout simplement parce que j'étais confinée. J'ai quitté le tournage assez précipitamment. Je sais que beaucoup ont envie que je revienne pour régler mes comptes et Dieu sait que j'en ai à régler (...). J'étais confinée jusqu'à hier soir pour réintégrer le tournage aujourd'hui. Il faut savoir que la production teste les candidats tous les jours, ils font super attention, tout le monde porte des masques. Et hier soir, j'ai fait un dernier test et j'ai le regret de vous annoncer que j'ai la Covid (...). J'étais au bout de ma vie parce que j'étais pleine d'ambitions pour tout démolir dans la maison", a-t-elle confié sur Snapchat.

Pour Bastien Grimal, qui a également été éliminé de la compétition, les nouvelles n'étaient guère plus réjouissantes. Il a aussi été testé positif et a découvert qu'il avait le variant Delta. "J'ai fort le COVID. L'infirmière elle a dit : 'Bastos, j'ai jamais vu autant de COVID que dans ton test'. Le test, il a failli exploser. (...) Bon je ne suis pas au top, mais j'ai toujours le goût. Et ça, ça n'a pas de prix", expliquait-il lundi 19 juillet. Mais ce mercredi, il a révélé qu'il venait de perdre un peu le goût.

L'ancien candidat de Secret Story (saison 10, en 2016) n'est pas confiné seul dans son van. Il est avec sa supposée petite amie Victoria Mehault. Bien qu'elle soit vaccinée, elle a également été contaminée. "J'ai une narine qui est condamnée. J'ai mal au bras où j'ai fait le vaccin. Mon café j'ai l'impression qu'il n'y a pas de sucre dedans. Mon coca zéro n'a plus d'âme. Je sens que mon goût est en train de partir. (...) A ce que j'ai compris, c'est possible de choper des variants du Covid quand on est vaccinés parce qu'on n'est pas vaccinés pour tous les variants, ce qui est logique", a-t-elle confié aujourd'hui.

Espérons que d'autres candidats n'annonceront pas la même mauvaise nouvelle.