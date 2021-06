Bastien Grimal (Secret Story) présente son frère : la ressemblance est frappante !

Dans la famille Grimal, on demande... le frère. Le 2 juin 2021, l'ancien candidat de Secret Story (saison 10, en 2016) a partagé une photo en compagnie de son frère Jean. Et un détail a frappé les internautes.

En plus de partager ses aventures sur YouTube, comme ses amis Darko et Julien Geloën, ses fans peuvent le suivre sur les réseaux sociaux. Régulièrement, Bastien Grimal dévoile des bribes de sa vie en story Instagram. Et ses abonnés ont déjà eu l'occasion d'apercevoir son papa et sa maman. Mais ils n'avaient jamais vraiment eu l'occasion de voir son frère Jean. C'est désormais chose faite !

L'ancien compagnon de Kellyn a souhaité faire des présentations officielles sur son fil d'actualité. On peut le découvrir torse nu, avec une planche de wakeboard à la main, tout sourire. A ses côtés se trouve Jean, lui aussi le torse apparent et avec la mine réjouie. "Ça c'est mon petit frère @spearbandit", peut-on lire en légende du cliché pris à Saint-Malo, en Bretagne.