Bastien (Secret Story 10) en couple avec Kellyn pour le sexe : confidences inattendues

Depuis quelques semaines maintenant, Bastien Grimal n'est plus un coeur à prendre. Le grand baroudeur et ex participant de Secret Story 10 a mis fin à un célibat de plusieurs années pour les beaux yeux de Kellyn Sun, une autre candidate de télé-réalité, vue dans Les 10 couples parfaits. Le duo s'est rencontré sur le tournage de la nouvelle et huitième saison des Princes et des Princesses de l'amour (W9). Car oui, à la surprise de tous, Bastien a décidé de refaire de la télé !

Sa dernière vidéo postée sur YouTube explique les raisons de ce revirement soudain. Et celles-ci sont quelques peu particulières et inattendues. "Je suis retourné en télé, truc qui a pu surprendre énormément d'entre vous, je ne vous avait pas prévenu, je n'avais rien dit à personne, et je me suis retrouvé de nouveau en tournage pour Les Princes, a-t-il débuté. Après le tournage, je suis en couple alors que ça fait deux ans que je n'ai pas eu de petite histoire avec une meuf et trois ans que je n'ai pas eu une vraie relation longue. Ça a pu surprendre aussi beaucoup d'entre vous." En toute transparence, Bastien confie avoir accepté de sauter le pas... grâce à l'épidémie de coronavirus.

Il me fallait une meuf

En effet, habitué à papillonner, l'ex de Mélanie Dedigama a vu ses plans compromis ces derniers mois. "Je suis un mec qui aime bien rencontrer des meufs et clairement avec la fermeture des clubs, des bars, je me suis dit 'merde'. Et la seule solution pour continuer d'avoir des relations sexuelles c'est 'mets toi en couple sinon tu vas passer l'hiver à galérer' et du coup j'ai fait Les Princes. Il me fallait une meuf", reconnaît-il sans tabou.

C'est donc finalement sur Kellyn qu'il a jeté son dévolu. Mais, si au départ il ne recherchait pas de relation sérieuse à en croire ses dires, Bastien a réellement eu un coup de coeur pour la jolie blonde. Cette dernière s'est donc bel et bien remise de son histoire tumultueuse avec Anthony Alcaraz. Récemment, elle confiait d'ailleurs en story : "Il n'y a plus d'Alcaraz. Ca fait 5 mois qu'on n'est plus ensemble, il faut passer à autre chose les gars. Je dois aussi refaire ma vie, je dois aussi avoir la liberté de traîner avec qui j'ai envie de traîner. En tout cas, que je sois en couple ou non, ça ne regarde que moi, je ne veux plus qu'on me parle d'Anthony Alcaraz. Je ne veux plus qu'on m'assimile à cette personne."