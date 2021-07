Kevin Guedj : Une photo de sa fille de 2 ans choque pour "nudité juvénile"... il a été sanctionné

Depuis la naissance de leur fille Ruby, en octobre 2019, Carla Moreau et Kevin Guedj ont choisi de dévoiler chacun de ses faits et gestes sur les réseaux sociaux. Les anciennes stars des Marseillais avaient même filmé l'accouchement pour un docu-réalité diffusé sur W9. Mais voilà, une récente photo n'a pas du tout fait l'unanimité et a poussé Instagram a prendre une mesure drastique.

En effet, Kevin Guedj a révélé qu'un cliché de sa fille avait tout bonnement été supprimé du réseau social par le réseau social. Ruby y apparaissait simplement vêtue d'une culotte de bain, ce qui aurait provoqué une vague de signalements de la part des internautes. "Ils ont supprimé une photo de moi et de la petite et ils m'ont dit que c'était de la nudité juvénile", s'est étonné le candidat de télé-réalité en story Instagram. Et de poursuivre, quelque peu choqué par cette décision : "Pour enlever ça, c'est qu'il y a vraiment des malades".

Polémique ou non, Ruby attire les foules et a un compte Instagram à son nom, lequel compte une centaines de publications et est suivi par plus de 900 000 abonnés. Nul doute que leur deuxième enfant sera tout aussi exposé. Car, si la jolie blonde de 24 ans n'est pas encore enceinte, le couple l'envisage en tout cas sérieusement. "On réfléchit à avoir un deuxième enfant mais ce ne sera pas pour tout de suite", avait-elle confié sur le plateau de Touche pas à mon poste en juin dernier.

En attendant, Carla Moreau et Kevin Guedj croulent sous les projets. À la rentrée, ils sont notamment attendus sur C8 dans une émission de télé-réalité qui sera consacrée à leur mariage.