Greg Yega et Mélanie Orl cambriolés et violentés avec une arme : un homme de 19 ans interpellé

Décidément, Greg Yega a eu un mois d'août intense et riche en émotions. Après avoir été vacciné, le candidat des Marseillais avait malgré tout déclaré être atteint de la Covid-19. Mais alors qu'il était chouchouté par sa chérie Mélanie Orl qui tentait de le réconforter et de prendre soin de lui durant sa convalescence, "Bébew" a été victime d'un violent cambriolage à son domicile dans le 11e arrondissement de Marseille, le 29 août dernier vers "10h30" selon le Parquet de Marseille. Frappés et menacés avec une arme, le BFF de Paga et sa chérie s'étaient fait dérober "des montres de luxe et divers objets". Après dix jours d'enquête, la Brigade de répression du banditisme de la DTPJ Marseille a annoncé avoir interpellé un jeune homme âgé de 19 ans, déjà connu de la justice.

"Il se trouvait en situation de semi-liberté mais, au jour des faits, en violation des obligations imposées pour cette mesure", précise le parquet tandis que La Provence indique que l'agresseur avait déjà été condamné en juin 2021 à 18 mois d'emprisonnement (dont 10 ferme) pour des faits de violences aggravées et d'infractions routières. Le jeune homme a été déféré le 9 septembre 2021 devant le parquet de Marseille, "en vue de l'ouverture d'une information judiciaire du chef de vol avec arme, acquisition et détention de produit stupéfiants (cannabis)". Une demande en rétention provisoire a été effectuée.

Traumatisé après cette terrible mésaventure, l'interprète du titre J'Fly avait confié à ses internautes : "Nous sommes, comme vous l'imaginez très choqués et complètement perturbés par ce qu'il s'est passé (...) Vous savez, on a eu très peur ! Et à la fois je me dis qu'on a eu de la chance car ça aurait pu être pire ! Avoir une arme pointée sur soi, je ne l'oublierai jamais ! Mais nous sommes là, nous allons bien et c'est que du matériel." Après cette agression, les amoureux étaient partis se ressourcer en Grèce à Santorin.