Shy'm maman : de tendres clichés avec son fils Tahoma font fondre ses fans... et son célèbre ex !

Mon tronc, ma colonne vertébrale, mon but

Pour rappel, comme évoqué à l'instant, l'interprète d'Et Alors ne s'épanche que très rarement sur sa vie privée, notamment sur son rôle de mère. Mais il y a quelques exceptions, à l'instar de ces confidences qu'elle faisait pour le Journal des femmes en octobre 2021 au sujet de son fils : "On se demande pourquoi il pleure, est-ce qu'il a besoin de moi... Ces questionnements perdurent tout au long de sa vie, quand il sera grand, adolescent, puis adulte. Avant, je pensais juste à moi et maintenant, je ne pense qu'à lui. C'est mon tronc, ma colonne vertébrale, c'est mon but."

Des propos touchants de la part de la chanteuse de 37 ans, elle qui met notamment un point d'honneur à préserver l'anonymat du père de son fils. "Ce n'est pas parce que je dévoile ma grossesse que je vais commencer à parler de mon compagnon. J'ai toujours été très pudique là-dessus", expliquait-elle notamment à ses fans avant la naissance son enfant.