Shy'm officialise le prénom original de son fils : "On s'est décidé trois semaines avant la naissance"

Le 27 janvier dernier, Shy'm donnait naissance à un petit garçon, son premier enfant, qu'elle attendait tant. L'artiste de 35 ans et son compagnon ont choisi de le prénommer Tahoma, un prénom mixte dont elle vient de détailler la signification, au détour d'une interview au Journal des Femmes parue le jeudi 28 octobre 2021.

L'idée du prénom est d'abord venue sur le tournage du clip Ensemble, à ce moment là, Shy'm s'était décidée de l'appeler Tao. "Je parle du prénom avec mon styliste, j'étais encore enceinte, et il me dit que son cousin s'appelle Tahoma. Vu que j'avais déjà entendu le prénom Tao sur quelques enfants, j'ai trouvé Tahoma très joli et poétique", a-t-elle appris. Ce qui lui a tapé dans l'oeil, c'est l'originalité de ce prénom, elle même prénommée Tamara.

"Son papa et moi-même avons aussi un prénom original, on avait donc envie de quelque chose qui sorte un peu de l'ordinaire. On a mis beaucoup de temps avant de se fixer sur un prénom et finalement, on s'est décidé trois semaines avant la naissance. Tahoma est un prénom d'origine amérindienne qui signifie 'Sommet enneigé de la montagne'", a développé Shy'm auprès de nos confrères.

La mixité du prénom Tahoma et le fait qu'il se termine par un 'A' pour un garçon était un vrai plus : "J'aime l'idée que ce ne soit pas un prénom genré. D'ailleurs, il a un lit et une poussette avec plein de fleurs, il est entouré de plein de couleurs et c'est vrai qu'on pourrait croire qu'il s'agit d'un prénom de fille, mais c'est un peu le cas aussi pour le prénom de son papa et le mien." De quoi s'épanouir dans les meilleures conditions.

Pour l'heure, Shy'm a toujours tenu à respecter la vie privée et l'anonymat du papa du petit Tahoma. Elle partage néanmoins quelques photos de son bébé sur les réseaux sociaux, en prenant soin de dissimuler son visage.