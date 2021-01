Shy'm sur le point d'accoucher : son gros ventre impressionne ses fans

Très enceinte et visiblement encombrée, Shy'm attend désormais l'accouchement avec impatience. La veille, elle publiait une vidéo d'un hippocampe en train d'accoucher de ses milliers de petits. "Mood", légendait-elle. Peut-être aurait-elle préféré que son compagnon - dont l'identité reste secrète - porte le bébé ?

Si Shy'm veut accoucher de son petit garçon au plus vite, c'est aussi pour reprendre l'un de ses hobbies favoris : l'apéro. "Il faut changer de vie et moi qui suis très épicurienne normalement, là, il a fallu se restreindre à un régime pas hyper drôle. Donc plus de cigarettes, plus d'alcool, plus de viande saignante, plus de crustacés, plus de saumon, plus de vin... Plus rien ! Que dalle quoi", avait déploré l'artiste auprès de Purecharts.

Face à cette détresse, Shy'm avait pu recevoir les conseils de Lio, maman de quatre grands enfants. "Moi j'ai bu un verre à chaque repas pour tous mes enfants et j'ai mangé curry et piment. Je ne pense pas que les mamans rastafari arrêtent de fumer ni les mamans africaines de manger épicé. Sois heureuse !", avançait la chanteuse.