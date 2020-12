Shy'm enceinte de "presque neuf mois" : photos de son gros ventre

La veille, Shy'm se réjouissait de trouver des vêtements confortables et adaptés à sa grossesse. "Arriver à être pretty & comfy à presque #enceintedeneufmois, c'est pas easy !", avait-elle commenté, en franglais. Lorsqu'elle a révélé sa grossesse pour la première fois - dans le clip Boy en octobre dernier -, Shy'm expliquait que la naissance de son petit garçon était prévue pour le début d'année 2021.

Comme de plus en plus de parents, Shy'm a décidé de ne pas élever son enfant dans les codes de genre. Ainsi, on échappe à la chambre bleue, traditionnelle et ennuyeuse, et aux jouets de motos et autres pompiers qui vont avec. "Pas de rose, pas de bleu, pas de genre. Juste un jardin de couleur, d'amour, de fleurs et d'impatience", avait-elle expliqué sur Instagram, tout en dévoilant la chambre du bébé, tapissé d'un papier-peint végétal.

Au lieu de choisir entre faire un album et faire un bébé, Shy'm a préféré faire les deux. Autant profiter à fond de ces longues semaines de confinement. "Là, les planètes se sont alignées, au bon moment, avec la bonne personne. J'accueille cette nouvelle avec beaucoup, beaucoup de bonheur (...) J'avais besoin de lui laisser quelque chose qu'il écoutera dans plusieurs années", avait-elle confié à Purecharts à propos de son fils et de son album, 222 jours.