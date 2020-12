Shy'm enceinte, contrainte à un régime "pas hyper drôle" : "Il faut changer de vie"

Si Shy'm était désireuse d'avoir un enfant, plus que tout au monde, elle concède quelques difficultés avec le début de sa grossesse. Dans une interview à La boîte à questions (Canal +), diffusée le mercredi 16 décembre 2020, la chanteuse s'est confiée sur son nouveau régime forcé. Tout en reprenant le titre de son album, 222 jours, elle explique avoir parfois vécu "difficilement" sa grossesse.

"Le sevrage, on va commencer par ça. Parce qu'il faut changer de vie et moi qui suis très épicurienne normalement, là, il a fallu se restreindre à un régime pas hyper drôle. Donc plus de cigarettes, plus d'alcool, plus de viande saignante, plus de crustacés, plus de saumon, plus de vin... Plus rien ! Que dalle quoi", a énuméré Shy'm. D'ici quelques semaines, l'artiste de 35 ans donnera naissance à son futur petit garçon. On imagine qu'elle n'attendra pas longtemps avant de manger de la charcuterie et une viande saignante avec un verre de rouge, sauf si elle allaite. "Ça été hyper difficile. Mes proches et mes potes, j'ai dû leur dire tout de suite, car quand ils m'ont vu prendre un verre d'eau au lieu du vin... (Rires) Voilà, ce n'est pas trop dans mes habitudes ! Et puis, plus de cigarettes, plus de charcuteries", racontait-elle déjà à Purecharts, le 23 octobre dernier.

Si Shy'm troquerait presque ses vêtements de maternité contre un apéro entre amis, elle a attendu cet enfant pendant de nombreuses années. Un véritable parcours du combattant, marqué par une grossesse infructueuse : "Un an avant [de tomber enceinte, NDLR], j'avais fait une grossesse extra-utérine. Donc forcément, il y a beaucoup plus de réserve, beaucoup plus de méfiance. On est heureuse, forcément mais jusqu'aux 3-4 premiers mois on est quand même comme ça, poursuit-elle en tremblant de la main. Mais en tous cas j'étais heureuse d'être enceinte à nouveau."