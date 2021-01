Shy'm enceinte : Lio lui conseille de boire de l'alcool pour se détendre

Une grossesse s'accompagne toujours de ses joies et de ses peines. Heureusement, Shy'm peut compter sur ses aînées pour lui remonter le moral. Enceinte, la jeune chanteuse a effectivement du mal à respecter le régime alimentaire strict qu'on lui impose. Le plus difficile ? Se retenir de se servir un petit verre pour se relaxer de temps à autre, comme elle l'a expliqué sur son compte Instagram. Une envie tout à fait normale selon Lio , qui lui a partagé un brin d'expérience, lui conseillant de se détendre à ce sujet.

"Moi j'ai bu un verre à chaque repas pour tous mes enfants, a-t-elle glissé dans les commentaires de Shy'm. Et j'ai mangé curry et piment. Je ne pense pas que les mamans rastafari arrêtent de fumer ni les mamans africaines de manger épicé. Sois heureuse !" Lio est maman de six enfants nés de quatre pères différents. Nubia est née en 1987, Igor en 1993, Esmeralda en 1995, Garance et Léa en 1999 et Diego, le petit dernier, en 2003. Alors les grossesses, c'est un sujet qu'elle maîtrise. C'est pourquoi elle a souhaité partagé sa sagesse sur les réseaux sociaux, voyant la détresse de sa jeune consoeur. Petit hic, cela dit, du côté de Shy'm : savoir dire stop. "Merci ma Wanda, a-t-elle répondu sur son compte Instagram. Le vrai problème étant de s'arrêter à UN verre !"