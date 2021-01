Diaporama Shy'm enceinte : Lio lui conseille de boire de l'alcool pour se détendre

Jean-Marc Généreux, Shy'm, Patrick Dupond et Chris Marques au photocall de la saison 10 de l'émission "Danse avec les stars" (DALS) au siège de TF1 à Boulogne-Billancourt, France, le 4 septembre 2019. © Veeren/Bestimage

Exclusif - Jacky (Jacques Jakubowicz) et la chanteuse Lio - Backstage de l'enregistrement de l'émission "300 Choeurs chantent Les plus beaux duos" à Paris. © Tiziano Da Silva / Bestimage

La chanteuse Corine, Shy'm - Soirée pour la sortie de l'album "Back dans les Bacs" à la salle player one à Paris le 15 octobre 2019. © Christophe Aubert via Bestimage

Exclusif - Lio et Sandrine Bonnaire en backstage du défilé de la styliste Nathalie Garçon pour l'association "Over fifty...et alors" à la galerie Vivienne à Paris le 17 juin 2019. © Dominique Jacovides / Bestimage

10 / 16

Exclusif - Denitsa Ikonomova et Rayane Bensetti, Shy'm et son compagnon Tanel, Camille Combal - La troupe "EntreNous By D'Pendanse" en tournée au Dôme de Paris. © Cyril Moreau/Bestimage