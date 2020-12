Shy'm très enceinte et en famille : "Ventre ambulant", elle se compare à une dinde

Après avoir comparé son baby bump à un délicieux potiron le mois dernier, Shy'm passe à l'étape supérieure. Véritable "ventre ambulant" comme elle se décrit dans sa story Instagram, l'artiste de 35 ans a comparé cette fois-ci son baby bump de femme enceinte à une énorme dinde, de circonstance en cette période de fêtes de fin d'année. Sur une photographie de type caléidoscope publiée le 25 décembre 2020, on découvre ainsi l'interprète du titre Et alors ! prenant différentes poses à côté d'une volaille cuite au four.

Souriante et rayonnante, la jeune femme a également posté une photographie en story où l'on aperçoit un mystérieux jeune homme (peut-être le futur papa ?) poser ses deux mains sur son ventre. Pour le moment, Shy'm n'a pas encore révélé l'identité de son chéri avec qui elle attend son premier enfant.