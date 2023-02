"C'est presque ma femme" : Lomepal "pas encore" marié avec Souheila Yacoub, une union en approche ?

Lomepal était sur le plateau de C à Vous ce mardi 14 février, pour parler de son troisième album studio, intitulé Mauvais Ordre et sorti le 16 septembre dernier. L'occasion de remarquer que c'est sa chérie, l'actrice suisse Souheila Yacoub, qui est représentée sur la cover de ce projet. "Votre vie se résume à votre compagne et votre chat ?", lui a alors demandé Patrick Cohen, alors que l'on pouvait apercevoir sur les écrans de l'émission un cliché du couple, que le rappeur avait posté sur son compte Instagram pour annoncer la sortie de son album.

"Grosso modo, ouais !", a-t-il répondu, avant d'être interrogé sur le statut de sa relation. "C'est ma presque ma femme, on est pas encore marié", a-t-il expliqué, laissant ainsi entendre qu'un mariage est fortement possible entre eux. Peut-être est-il déjà planifié ? Quoiqu'il en soit, ils semblent filer le parfait amour ensemble. En septembre 2021, il en disait davantage sur celle avec qui il partage sa vie, se disant notamment "super amoureux" d'elle : "J'ai une copine avec qui c'est très sérieux maintenant, et on a beaucoup construit pendant cette période. On a pris deux chats".