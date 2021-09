Lomepal en couple avec Souheila Yacoub : les amoureux s'affichent à Deauville

Sur les planches, elle joue sous la houlette du grand dramaturge libanais Wajdi Mouawad avant que le cinéma ne vienne lui faire les yeux doux. La jolie brune a tourné pour Cédric Klapisch (En corps), Philippe Garrel (Le Sel des larmes), Gaspard Noé (Climax). Côté série télé, Souheila Yacoub confirme ses nombreux talents. On la retrouve dans Les Sauvages de Rebecca Zlotowski ou encore No Man's Land de Maria Feldman aux côtés de Félix Moaty et Mélanie Thierry.

La jolie brune joue dans le clip de Lomepal, Trop beau, en 2019. Depuis, le couple ne se quitte plus. L'artiste a confié que, lui aussi est intéressé par l'univers du cinéma et qu'il s'était vu proposer un rôle grâce à sa compagne. "On travaille beaucoup ensemble sur ses scénarios, on répète ses textes. Son agent, avec qui je débriefais du film, m'a demandé si ça m'intéressait. Je lui ai répondu : 'Ah bah grave !'". Le rappeur a informé Léa Salamé qu'il espérait sortir son prochain album courant 2022.