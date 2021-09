Laurent Ournac papa : absent pour la rentrée de sa fille, il partage une jolie photo de l'écolière

Laurent Ournac et sa petite famille ont quitté Paris pour les paysages et le calme du Sud de la France, il y a quelques semaines déjà. Sur son compte Instagram, Ludivine Ournac donnait des détails sur cette page qui se tourne. "Les cartons sont finis. Après 10 ans en région parisienne, demain je m'en vais démarrer un nouveau chapitre de notre vie, laissant derrière moi certaines des plus belles rencontres de ma vie", écrivait-il dans un post publié il y a quatre jours.

Le papa de Léon et Capucine (2 et 8 ans) n'est pas le seul animateur du PAF à quitter la capitale pour une autre région, plus verte et moins polluée : Alessandra Sublet et Stéphane Plaza ont également sauté le pas. Le plus célèbre des agents immobiliers a déménagé...en Bretagne !