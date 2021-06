Alessandra Sublet accusée d'abandonner ses enfants : elle se justifie et répond à ses détracteurs

Alessandra Sublet n'en a que faire du qu'​en-dira-t-on et l'a une fois de plus prouvé. A l'occasion d'une interview pour Le Parisien, publiée ce vendredi 11 juin 2021, la présentatrice de TF1 a répondu aux personnes qui l'ont accusée d'abandonner ses enfants.

Prochainement, Alessandra Sublet ne sera plus parisienne ; comme Julien Doré qui a choisi les Cévennes et Laura Smet le Cap-Ferret. La belle brune de 44 ans résidera dans le Sud de la France. Et c'est sans ses enfants Charlie (8 ans et demi) et Alphonse (6 ans et demi) qu'elle a pris la décision de partir comme elle l'avait annoncé à l'occasion d'une interview pour le magazine ELLE mi-mai. "Je pars dans le Sud et je reviendrai une semaine sur deux pour mes enfants dans la maison où ils vivent avec leur père [Clément Miserez, NDLR].(...) Quand j'ai décidé de m'installer dans le Sud, certains de mes amis m'ont dit : 'Mais tu laisses les gamins avec leur père ?' Limite mère indigne. Est-ce qu'on va dire ça à un homme ? Eh bien non, je vais vivre ma vie et la partager une semaine sur deux avec eux, sachant qu'ils ont la liberté de venir quand ils le souhaitent. Mais j'ai besoin d'avoir des moments à moi. Et ça ne fera pas d'eux des enfants malheureux", expliquait-elle notamment.

Cette nouvelle n'a pas manqué de faire réagir certains internautes. Ses détracteurs l'ont accusée d'abandonner ses deux enfants. Interrogée sur le sujet par nos confrères du Parisien, la présentatrice de C'est Canteloup ou Duos Mystères a répondu : "Heureusement que je peux choisir ma vie, sans me soucier du jugement des autres ! Je vais voir mes enfants une semaine sur deux comme beaucoup de couples divorcés. Je souhaite qu'ils restent dans leur maison avec leurs copains, leur école. Et je ferai les allers-retours. Ils ne seront pas malheureux, ni moi. Or, force est de constater qu'à l'aube de 2022 quand une femme dit je vais voir mes enfants une semaine sur deux et je pars vivre ailleurs, d'autres femmes qui se veulent féministes estiment qu'elle les abandonne. J'ai l'impression d'avoir évolué. Laissons ces gens au Moyen Âge." C'est donc l'esprit léger qu'elle fera ses cartons et dira au revoir à Paris. Et elle a bien raison !