Duos Mystères : Jarry déboussolé, voix trafiquées... anecdotes des coulisses et photos

Evénement sur TF1. Ce vendredi 26 février 2021, la première chaîne lance son émission inédite Duos Mystères, une création française animée par Alessandra Sublet. Un véritable cache-cache musical qui sera rempli de surprises pour les participants mais aussi pour le public.

Après Mask Singer ou encore La Chanson secrète, TF1 propose un nouveau programme plein de mystères. Pour la première fois, des personnalités ont accepté de monter sur scène, à la Seine Musicale, pour partager un duo avec une personne dont elles ignorent toutes l'identité. Ainsi, chacun a répété de son côté et vient sur le plateau sans se croiser. "Et pendant la prestation, ils entendent une voix trafiquée dans leur oreille", a expliqué la productrice Anne Marcassus au Parisien. Chaque duo prend place de part et d'autre d'un mur écran. Pour entretenir le mystère, un gros " tube " trône sur la scène, entrecoupé d'un énorme miroir. Et de chaque côté, une personnalité commence à chanter. Au cours de la prestation, elles vont enfin se découvrir, ce qui promet des moments forts en émotions. Car oui, les binômes n'ont pas été formés au hasard. Chacun a une histoire forte qui sera racontée. "Elles ont forcément un lien entre elles. Connu de tous ou non. Et la chanson peut parfois être un indice...", précise la productrice.

Vingt-quatre personnalités ont accepté de participer parmi lesquelles les chanteurs Daniel Lévi, Jane Birkin, Lio, Grand Corps Malade, Pomme, Camélia Jordana et Loretta (de son vrai nom Laure Milan). DMLS TV a également fait appel à des humoristes qui ne sont pas du tout chanteurs : Inès Reg et Jarry. "Tous chantent bien. C'était un critère important pour nous. Ce sont vraiment douze vrais beaux duos, des vrais moments de musique", a ajouté Anne Marcassus. De son côté, Jarry a confié : "Pour un comédien ou un humoriste, on est à poil. C'est quelque chose que je n'ai jamais montré, hormis quelques notes en spectacle. C'est pire que de jouer nu devant la caméra ! Je crois que j'ai lâché un cri. Je ne m'attendais vraiment pas à cette personne. Si on me l'avait dit, je pense que j'aurais renoncé. J'aurais eu trop de stress !" Nul doute que lui et les autres invités s'en sont sortis comme des chefs. Avant d'aller sur le plateau, tous ont pu répéter afin d'être au point à l'instant T.

Les téléspectateurs assisteront aux premières loges aux duos uniques et surtout, ils pourront aussi jouer. Pour la plupart des duos, une seule des deux célébrités sera révélée. Ils devront donc tenter de reconnaître la voix de l'artiste mystère.