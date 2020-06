Laurent Ournac : Pause sucreries avec ses enfants Léon et Capucine

Le 13 juin 2020, Laurent Ournac s'est accordé une petite escapade dans la nature avec ses deux enfants Capucine (7 ans) et Léon (1 an). Sur un cliché dévoilant le visage de ses deux bambins issus de son union avec sa femme Ludivine, l'acteur de 40 ans écrit : "Petite sortie vélo ... pause goûter pour les champions !" Gourmands et craquants, on découvre Capucine et Léon en train de savourer des biscuits au chocolat avec leur papa. Une photographie qui a fait fondre les abonnés de Laurent, très vite frappés par la ressemblance entre père et fils. "La fille c'est le portrait de sa maman et le fils le portrait de son papa. Vous êtes mignons tous les trois" écrit un internaute, "Il ressemble à son papa ce petit !" commente un second follower tandis qu'un autre ajoute "Mais qu'ils sont beaux les enfants !".