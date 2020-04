Laurent Ournac, papa reconverti en prof : "Pas toujours simple..."

Le confinement a du bon. Il permet de faire réaliser à la population l'importance et la nécessité de bon nombre de métiers jusqu'à présent trop souvent sous-estimés. Caissiers, soignants... ils ont tous le courage de poursuivre leur activité tant bien que mal. Mais pour les enseignants, il est devenu impossible de donner leurs cours. Le Covid-19 a entraîné la déscolarisation de 87% des jeunes dans le monde, soit plus de 1,5 milliard d'enfants, adolescents et étudiants. Ces derniers sont donc désormais livrés à eux-mêmes ou à leurs parents pour poursuivre leurs études. Qu'ils soient cadres, journalistes ou mêmes acteurs, ces derniers sont devenus profs. Laurent Ournac n'échappe pas à cette reconversion temporaire.

Le comédien de 39 ans se retrouve à la maison à faire l'école à sa fille Capucine, 7 ans. Sur Instagram ce jeudi 2 avril 2020, il a expliqué comment se déroulaient ses journées. Et au vu de la photo de lui postée où il apparaît au bout du rouleau, ce n'est pas un exercice facile. "Ce matin, c'est math à la maison ! Pas toujours simple de trouver les bons mots pour être pédagogue , mais ces moments sont importants. Important pour garder le rythme et une routine scolaire. Important de continuer un apprentissage sans donner l'impression aux enfants que tout s'arrête d'un coup", écrit-il en légende.

L'occasion pour la star de Camping Paradis d'exprimer toute son admiration pour le corps enseignant. "Nous ne serons pas, nous parents, des instits ou des profs de substitution. C'est un métier, le plus beau métier du monde, diront certains. Alors merci à tout le personnel éducatif qui comme les soignants se battent avec souvent peu de moyens pour éduquer la génération future. Ils devront changer les choses et il y a du boulot !"