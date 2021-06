Laurent Ournac critiqué pour avoir regrossi : "Ma balance me le rappelle régulièrement"

C'est en 2005 que Laurent Ournac s'est fait connaître du grand public, dans Mon Incroyable Fiancé. A l'époque, l'acteur de 41 ans, qui a pesé jusqu'à 142 kilos, affichait plus de kilos sur la balance. Mais, pour des raisons de santé, il a pris la décision de faire une sleeve gastrectomie – qui consiste à retirer 75% à 80% de l'estomac - en 2015. Une opération grâce à laquelle il avait vite perdu plus de 60 kilos. Depuis, le papa de Capucine (8 ans) et Léon (2 ans) lutte pour ne pas retomber dans ses travers et ce n'est pas toujours simple.

Laurent Ournac n'en a en effet pas fini son combat comme il l'a rappelé lors de son passage dans Ca fait du bien (Europe 1), le 22 juin. "Là je suis dans la phase où j'en reprends, qui est très difficile. Parce qu'il y a le regard qui dit : 'Ah il avait perdu, mais il a repris quand même.' Les réseaux sociaux sont terribles pour ça, parce qu'autant ma balance me le rappelle régulièrement, mais les réseaux sociaux me le rappellent aussi", a-t-il déclaré. Puis l'époux de Ludivine a expliqué que certains internautes lui font savoir qu'il le préférait quand il était "très gros". Des personnes qui ne se rendent pas compte de ce qu'un poids important peut entraîner : "C'est à dire que c'est aussi une question de santé. Quand on est dans une situation qui s'appelle l'obésité morbide, où tous les facteurs de crise cardiaque, cholestérol, diabète sont multipliés (...) forcément, on ne le fait pas que pour l'esthétique ou l'image."

Ce n'était pas la première fois que Laurent Ournac évoquait le sujet. Auprès de Voici, fin juillet 2020, la star de Camping Paradis a confié que son opération lui avait changé la vie. "Mais c'est un long parcours. Les deux premières années, on est hyper content, on atteint assez vite un poids idéal, alors on contourne un peu les règles du protocole et on regrossit. C'est là qu'il faut faire attention à ne pas rebasculer dans ses vieux réflexes, parce que la maladie est toujours là et la bataille est rude. Ma nutritionniste dit que c'est comme une partie de cartes dans laquelle les obèses n'auraient ni les joker ni les as...", a-t-il nuancé.

Malgré tout sa petite prise de poids, il n'était pas prêt à abandonner la partie. "Je ne lâche pas. Ce qui est horrible, c'est la culpabilité, la honte de revenir voir les médecins qui t'ont opéré. Tu peux être tenté de refaire des régimes soi-disant miracles pour maigrir vite avant les rendez-vous bilan. Sauf qu'on sait bien qu'après, on regrossit encore plus", avait-il conclu.