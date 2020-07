Laurent Ournac honteux après avoir regrossi, il se confie

Laurent Ournac a toujours eu une relation compliquée avec son poids. L'acteur de Camping Paradis a pesé jusqu'à 142 kilos. Mais, pour des raisons de santé, il a pris la décision de faire une sleeve gastrectomie – qui consiste à retirer 75% à 80% de l'estomac - en 2015. Une opération grâce à laquelle il avait vite perdu plus de 60 kilos. Depuis, le papa de Capucine (7 ans et demi) et Léon (1 an) lutte pour ne pas retomber dans ses travers. Un sujet sur lequel il s'est confié auprès de nos confrères de Voici.

Laurent Ournac mène une nouvelle vie depuis son opération. Il peut faire du sport ou jouer sans problème avec ses enfants. Mais lors de son entretien pour le magazine, l'époux de Ludivine a fait savoir que son combat n'était pas terminé : "Ça a changé ma vie, mais c'est un long parcours. Les deux premières années, on est hyper content, on atteint assez vite un poids idéal, alors on contourne un peu les règles du protocole et on regrossit. C'est là qu'il faut faire attention à ne pas rebasculer dans ses vieux réflexes, parce que la maladie est toujours là et la bataille est rude. Ma nutritionniste dit que c'est comme une partie de cartes dans laquelle les obèses n'auraient ni les joker ni les as..."

La star de TF1 tente donc tant bien que mal de continuer à suivre un bon régime alimentaire. Mais Laurent Ournac reconnaît qu'il a "repris un peu de poids". Malgré tout, il n'est pas prêt à abandonner la partie. "Je ne lâche pas. Ce qui est horrible, c'est la culpabilité, la honte de revenir voir les médecins qui t'ont opéré. Tu peux être tenté de refaire des régimes soi-disant miracles pour maigrir vite avant les rendez-vous bilan. Sauf qu'on sait bien qu'après, on regrossit encore plus", a poursuivi l'ancien candidat (saison 4 en 2013) et présentateur de Danse avec les stars (2015 et 2016).

S'il assume de revoir des images de lui à l'époque où il était obèse, Laurent Ournac ne cache pas que c'est tout de même difficile. "L'autre jour,. J'étais avec ma fille, elle est restée scotchée. Ça nous a fait un choc à tous les deux...", a-t-il précisé. Des images qui lui ont certainement redonné encore plus la force de se battre jusqu'au bout.

L'intégralité de l'interview est à retrouver dans le magazine Voici du 24 juillet 2020.