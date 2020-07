Laurent Ournac marié à Ludivine depuis 6 ans : photos inédites et déclaration

Laurent Ournac se souviendra à jamais de la date du 19 juillet 2014. Ce jour-là, l'acteur de Camping Paradis (TF1) a épousé Ludivine. Depuis, ils filent toujours le parfait amour. Lundi dernier, à l'occasion de leur sixième anniversaire, il a donc tenu à poster une tendre déclaration à l'adresse de sa chère et tendre.

C'est une photo inédite de son union que Laurent Ournac a dévoilée à ses abonnés, sur Instagram. On peut y admirer l'homme de 40 ans classe en costume bleu trois-pièces et souriant. À ses côtés, sa femme Ludivine, divine en robe blanche et avec une couronne de fleurs sur la tête, tente d'attraper les confettis que leurs convives ont lancés à leur sortie (de la mairie ?). "Il y a six ans jour pour jour, on se disait OUI avec @ludiournac ! Six ans après, nous sommes toujours là accompagnés de 2 enfants parfaitement parfaits (ou presque parfaits). 19 juillet 2014 - 19 juillet 2020. #onapaschange #delamour #beaucoup #etdurire #lebonheur #anniversairedemariage #weddingday #nocedechypre", a écrit le papa de Capucine (7 ans et demi) et Léon (1 an).

De son côté, Ludivine a partagé une photo sur laquelle Laurent Ournac et elle se trouvent dans une belle voiture décapotable blanche, sur laquelle un panneau "Just Married" a été posé au-dessus de la plaque d'immatriculation. L'acteur envoie un baiser vers l'objectif et son épouse tient fermement son bouquet de fleurs, avec un grand sourire.