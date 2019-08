Laurent Ournac au lit avec sa femme et ses enfants : Le visage de Léon dévoilé

D'ordinaire discret sur ce qui concerne sa vie privée, l'acteur de 39 ans la partage de plus en plus avec ses fidèles abonnés. Le 19 juillet dernier par exemple, il a posté une rare photo de sa femme Ludivine pour leur anniversaire de mariage. "Il y a cinq ans, elle me disait OUI sous la grêle de l'Île-de-France... Aujourd'hui, nous fêtons nos noces de bois à l'ombre des oliviers marocains. Le temps passe, l'amour reste", avait-il écrit. Peu de temps avant, il partageait un tendre moment avec son fils Léon ou entre le bébé et sa soeur. Des publications dont les internautes ne se lassent pas.