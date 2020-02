Laurent Ournac papa : son fils Léon fait sensation en noeud pap' pour ses 1 an

Il y a un an jour pour jour, Laurent Ournac et sa femme Ludivine vivaient un nouveau grand bonheur. Le 23 février 2019, leur deuxième enfant est né. Un petit garçon qui répond au doux nom de Léon. C'est donc tout naturellement que le comédien de Camping Paradis (TF1), a célébré ce premier anniversaire ce dimanche en postant une photo de son fils. A voir le cliché, les parents de Léon n'ont pas fait les choses à moitié pour célébrer son arrivée dans le monde puisqu'ils lui ont concocté une belle fête. Sur le cliché, l'enfant apparaît très joyeux entouré de confettis et de ballons, sans oublier le gâteau appétissant qui se présente devant lui. Laurent Ournac n'a décidément rien laissé au hasard puisque le bambin a également été habillé pour l'occasion et accessoirisé à l'aide d'un chic noeud papillon.

Avec émotion, l'ex animateur de Danse avec les stars écrit en légende : "Il y a 1 an tout pile, tu arrivais dans notre petite tribu... 1 an avec toi petit bonhomme aux yeux rieurs et au sourire ravageur. 1 an que ta grande soeur est la plus fière des grandes soeurs et que ta maman et moi sommes comblés de bonheur. Je t'aime mon fils !" Avec humour, Laurent Ournac ajoute une petite phrase en référence à ses nuits écourtées depuis l'agrandissement de sa famille. "PS : arrête quand même de te réveiller toutes les nuits ..." Une vague de commentaires bienveillants est venue se glisser dans son fil et nombreux sont les internautes a avoir craqué pour la bouille rieuse de Léon. Même sa grande copine Sandrine Quétier a laissé un petit mot. "Oh !!! Il est tellement chou", lit-on. La paire s'est d'ailleurs retrouvée récemment sur le tournage de Camping Paradis, où l'ancienne animatrice apparaîtra prochainement dans un double épisode.

A noter que Laurent Ournac est également papa d'une petite fille prénommée Capucine (7 ans). Il y a quelques jours encore, ils profitaient en famille d'un séjour à la montagne, lors duquel la grande soeur de Léon découvrait pour la première fois le ski. Un pure bonheur pour Laurent Ournac.