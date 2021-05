Laurent Ournac : Pour ses 41 ans, il passe une nuit (très) coquine avec Ludivine

Depuis leur rencontre en 2010, Laurent Ournac et Ludivine filent le parfait amour. Mariés depuis 2014, le couple a passé une nuit des plus romantiques (et des plus câlines) à l'occasion du 41ème anniversaire de l'acteur.

Pour célébrer l'anniversaire de son époux Laurent Ournac qui a fêté ses 41 ans le 26 avril 2021, Ludivine a choisi de l'emmener dans un endroit très coquin. Le 30 avril 2021, l'acteur de Camping Paradis (TF1) a partagé le séjour romantique digne d'une véritable lune de miel que sa chérie - de onze ans sa cadette - lui avait concocté. Spa privé, lit king size, sauna, hammam,... Laurent a tout partagé de leur "love room" y compris les nombreux tableaux érotiques décorant la pièce... Une ambiance très caliente que les parents de Capucine (7 ans) et Léon (2 an) ont dû apprécier. Marié depuis le 19 juillet 2014 à Ludivine, Laurent Ournac avait célébré leur sixième anniversaire de mariage en juillet 2020 en lui adressant une tendre déclaration d'amour sur Instagram. "Il y a six ans jour pour jour, on se disait OUI avec @ludiournac ! Six ans après, nous sommes toujours là accompagnés de 2 enfants parfaitement parfaits (ou presque parfaits). 19 juillet 2014 - 19 juillet 2020. #onapaschange #delamour #beaucoup #etdurire #lebonheur #anniversairedemariage #weddingday #nocedechypre" écrivait l'acteur.

Interviewé par Télé Star en 2015, Laurent faisait de rares confidences sur sa rencontre avec Ludivine en 2010. Il expliquait : "Nous nous sommes rencontrés lors d'une soirée, puis nous nous sommes revus plusieurs fois sans que rien ne se passe. Elle m'a rejoint sur le tournage de Camping Paradis en prenant le train Narbonne-Marseille. Elle avait 19 ans, et venait de passer le bac. J'avais 30 ans. Mes potes me charriaient." Étudiante infirmière à l'époque, Ludivine réussit le concours à Versailles, ville ou habite Laurent. Il ajoutait : "Signe du destin : elle l'a raté partout sauf là. Et s'est retrouvée inscrite dans l'école située à 150 mètres de chez moi. C'était le début de notre histoire. Capucine est arrivée et nous nous sommes mariés."