Laurent Ournac, plus de 10 ans d'écart avec sa femme : "Elle avait 19 ans à nos débuts, on me charriait..."

Entre Laurent Ournac et sa belle Ludivine, mère de ses deux enfants Capucine (8 ans) et Léon (2 ans), c'est l'amour fou. Les tourtereaux ont célébré leur mariage en juillet 2014. Une belle histoire qui dure, mais qui a démarré de manière un peu particulière. En effet, au tout début de cette relation, l'interprète de Tom Delormes dans Camping Paradis a été moqué par ses proches...

En juillet 2020, lors d'une interview accordée à nos confrères de Paris Match, Laurent Ournac est revenu sur son couple avec Ludivine. Et le comédien de TF1 s'est souvenu avoir été pas mal "charrié" par son entourage à cause... de sa différence d'âge avec sa moitié ! Aujourd'hui, il a 41 ans et Ludivine a 30 ans. Onze ans d'écart qui étaient sources de moqueries à leurs débuts.

"Elle avait 19 ans, et venait de passer le bac. J'avais 30 ans. Mes potes me charriaient", a raconté l'animateur. Mais les remarques, certainement bienveillantes et sur le ton de l'humour, n'ont pas eu raison de leur couple. "Cela ne nous a pas empêchés de poursuivre, prudemment, notre relation naissante", a-t-il ajouté. Une fois son baccalauréat en poche, Ludivine s'est lancée dans des études d'infirmière. C'est à Versailles qu'elle a poursuivi son cursus... tout près du domicile de Laurent Ournac, à cent-cinquante mètres précisément.

Cette belle histoire se poursuit depuis. Outre un mariage, le couple a vécu d'autres moments de bonheur intense comme les naissances de leurs deux enfants. Capucine est née le 25 septembre 2012, faisant de Laurent Ournac et Ludivine de jeunes parents, puis le petit Léon a pointé le bout de son nez le 23 février 2019, complétant ainsi la petite famille. Les amoureux ont eu le choix du roi : une fille et un garçon. Ils ne peuvent être plus comblés !

"Mon épouse et moi sommes très fleur bleue. Nous adorons nous préparer des surprises, des parenthèses à deux, avait-il confié dans les colonnes du magazine Nous Deux. C'est ce qui constitue notre ciment et celui de notre famille. Je suis très heureux parce que nous avons un doux équilibre entre les moments à deux et ceux à quatre, avec nos enfants. J'ai la grande chance d'avoir une femme incroyable, qui me réserve plein de surprises. Nous sommes très portés sur les petites attentions." En bref, tout roule !