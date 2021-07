Laurent Ournac marié à Ludivine : photo inédite de leur mariage, le costume de l'acteur détonne

Le 19 juillet 2021, Laurent Ournac et Ludivine se sont mariés dans la plus grande discrétion. Cela fait donc sept ans qu'ils ont juré de vivre ensemble pour le pire et le meilleur (noces de laine). Afin de célébrer cet anniversaire, la femme de la star de Camping Paradis a dévoilé une photo unique de leur mariage.

Il y avait des bulles qui volaient dans le ciel, une arche composée de roses, et ils se sont unis les pieds dans l'herbe. Laurent Ournac et la mère de ses enfants – Capucine (9 ans) et Léon (2 ans) – ont opté apparemment pour un mariage champêtre mais la mariée n'a pas laissé de côté ses envies de robe de princesse. Comme on peut le voir sur une photo publiée sur Instagram le 19 juillet 2021, et précisons que les clichés de mariage du couple sont rares, Ludivine a opté pour une robe blanche cintrée dévoilant un décolleté plongeant.

Et monsieur ? Il a osé la chemise blanche avec noeud papillon blanc, un gilet de costume et une veste de costume tous les deux de couleur bleu. Quant au pantalon, il était à carreaux en rouge, bleu ou vert, et blanc. Laurent Ournac a donc opté pour l'originalité. Et le résultat détonne !