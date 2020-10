Laurent Ournac se moque de sa femme : Elle réplique en dévoilant... ses fesses

L'amour, ce n'est pas que se dire des mots doux ou faire des sorties romantiques. C'est aussi se taquiner et ça, Laurent Ournac et son épouse Ludivine l'ont bien compris. Ce vendredi 16 octobre 2020, l'acteur de 40 ans et sa belle se sont fait la guerre (avec humour) à coup de photos dossiers. Et ça vaut le détour !

Laurent Ournac est fou de sa belle Ludivine depuis plus de dix ans et c'est réciproque. Dès qu'il le peut, il lui fait de belles déclarations d'amour et partage leur quotidien avec leurs enfants Capucine (8 ans) et Léon (1 an) sur les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, la star de Camping Paradis était plutôt d'humeur taquine. Pour preuve, il a partagé une photo un peu spéciale pour faire savoir qu'il prenait le petit-déjeuner avec la femme de sa vie. "Evidemment, celle avec qui je prends mon petit-déjeuner n'est autre que la sublime Ludivine Ournac, La plus belle femme d'Instagram", a-t-il écrit en légende d'une photo de la principale intéressée en train de faire une grimace.

Sans surprise, Ludivine est rapidement tombée sur cette publication, notamment parce qu'il l'avait mentionnée. Elle l'a donc repartagée en demandant à ses abonnés si son époux cherchait la guerre. Il faut croire que oui puisqu'elle a vite répondu, avec autant d'humour, à cette offensive. Et elle est allée encore plus loin. C'est une photo de Laurent Ournac, de dos, en train de tenter de fermer une poussette qu'elle a publiée. Et très vite, on peut voir que le jean qu'il portait ce jour-là a décidé de se faire la malle. On peut en effet voir une bonne partie du fessier de l'acteur. Et pour que personne ne le loupe, Ludivine a mis des flèches colorées qui pointent vers sa lune. "Quelqu'un connaît la date de la prochaine lune ?", a-t-elle écrit. Et son mari de répliquer : "Y a donc pas de respect ?" Si tout de même et surtout beaucoup d'humour.