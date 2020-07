Laurent Ournac : Pleurs et fatigue extrême, son fils lui mène la vie dure

C'est l'heure des vacances pour Laurent Ournac, Ludivine et leurs enfants Capucine (7 ans et demi) et Léon (1 an). Ils ont quitté Paris pour se ressourcer avant d'entamer une nouvelle année d'école et de crèche pour les enfants et de tournages de Camping Paradis pour l'acteur de 40 ans. C'est semble-t-il à Lyon que la jolie famille a posé ses valises. Et on peut dire que le voyage en voiture n'était pas franchement idyllique.

Le 23 juillet 2020, Ludivine Ournac a partagé une story Instagram sur laquelle elle apparaît avec son fils. Lui regarde à l'horizon, elle l'objectif, avec des lunettes de soleil vissées sur la tête. Et en commentaire, la belle brune a fait savoir que son petit garçon n'avait pas supporté de rester dans la voiture. "Résumé du voyage : des pleurs pendant quasi tout le trajet (soit sept heures), des arrêts (beaucoup trop), de la fatigue extrême", a-t-elle commenté sa photo. L'épouse de Laurent Ournac a ensuite partagé une vidéo sur laquelle on peut voir Capucine danser sur le tube Macarena. "Et ça, aussi", a-t-elle écrit.

Mais ce qui compte, c'est que Laurent Ournac, Ludivine et les enfants sont arrivés à bon port. Après avoir défait leurs valises, ils se sont rendus à Yummy Pancakes. De quoi mettre l'eau à la bouche des internautes. Espérons que leurs vacances seront plus reposantes que leur trajet en voiture.

Dimanche dernier, c'est leur couple qui a fait parler sur les réseaux sociaux. Ce jour-là, Laurent Ournac et Ludivine fêtaient leur sixième anniversaire de mariage. À cette occasion, ils ont dévoilé des photos inédites de leur union. La star de TF1 a mis en ligne un cliché sur lequel on peut l'admirer en costume trois-pièces bleu, radieux au côté de son épouse, divine en robe blanche et avec une couronne de fleurs sur la tête. "Il y a six ans jour pour jour, on se disait OUI avec @ludiournac ! Six ans après, nous sommes toujours là, accompagnés de deux enfants parfaitement parfaits (ou presque parfaits). 19 juillet 2014 - 19 juillet 2020. #onapaschange #delamour #beaucoup #etdurire #lebonheur #anniversairedemariage #weddingday #nocedechypre", avait-il légendé sa publication. De son côté, sa femme avait publié une photo sur laquelle Laurent Ournac et elle se trouvaient dans une belle voiture décapotable blanche.