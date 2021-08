Stéphane Plaza plaque tout : l'animateur quitte Paris... pour la Bretagne !

C'est décidé, Stéphane Plaza quitte Paris. Et c'est en Bretagne que l'agent immobilier le plus célèbre du PAF - et très bien payé - entend s'installer. Une grande décision qu'il explique dans les colonnes du Télégramme. Décidé à changer de région, l'acolyte de Karine Le Marchand a demandé de l'aide à ses près de 530 000 abonnés sur Instagram. La Bretagne est arrivée en tête... et cela lui plaît bien !

"J'ai donc décidé de faire un numéro exceptionnel d'une Maison à vendre en Bretagne, en septembre. Je compte ensuite rester six mois dans la région pour passer à l'acte et déménager en Bretagne, raconte Stéphane Plaza. L'envie est là et j'ai toujours cru en cette région où on dit qu'il ne pleut que sur les cons et j'ai l'impression d'en croiser beaucoup en ce moment."

Au-delà de ça, "le climat, les gens, le cidre" ont compté dans la balance. "Comme j'ai 51 ans et que je commence à être un peu atteint par l'andropause, j'ai besoin de vent frais, de bien être, d'un climat pas trop chaud, explique l'animateur de M6 . J'aspire aussi à ne pas voir trop de monde. La Bretagne me paraît donc parfaite. Je voulais avoir un avis auprès de mes abonnés et je vais à présent me le faire moi-même. Et si je ne trouve pas mon bonheur, je verrai ce que je ferai, mais je ne suis pas inquiet. Mon ami Olivier de Kersauson m'a ainsi toujours assuré que la Bretagne, c'était super."

S'il n'a pas encore trouvé son nouveau nid douillet, le camarade de Carole Carat, la soeur de la célèbre actrice Fabienne Carat (Section de recherches, sur TF1), dans Maison à vendre envisage vivre sur la côte. "Je pense que je serai plus près de la mer : Dinard (35), Saint-Malo (35), Carnac (56)... J'irai rechercher la mer, le vent, le sable... J'ai en effet besoin de m'aérer la tête, car j'ai un métier stressant. J'ai aussi envie de me balader et je trouve que l'eau me repose", confie-t-il.

En s'installant en Bretagne, Stéphane Plaza ne quitte pas définitivement Paris non plus. "J'y garderai mon pied-à-terre", assure l'agent immobilier qui a racheté l'un des appartements de Gérard Jugnot en 2018.