Stéphane Plaza : Ses agences cartonnent, ses très beaux revenus dévoilés

C'est un sujet de curiosité pour le grand public, rarement assouvi tant l'opacité règne : l'argent des stars. Les fans de Stéphane Plaza, eux, en apprennent toutefois un peu plus puisque les comptes de sa société ont été déposés et consultés par BFM Immo. L'animateur star de M6 gagne très (très) bien sa vie.

En effet, le site rapporte que le réseau d'agences immobilières portant le nom du populaire agent, lancé en 2015, a connu une nouvelle belle année l'an passé. "Après une année 2019 exceptionnelle marquée par des ouvertures d'agences en pagaille ainsi qu'une explosion du chiffre d'affaires (...) le réseau immobilier Stéphane Plaza a récidivé en 2020 (...) Les revenus du réseau ont de fait progressé de 10,7% à 16,5 millions d'euros sur un an, quand le bénéfice net a gonflé de plus de 20% (soit tout pile un million d'euros) à 5,98 millions", peut-on découvrir.

Evidemment, sur cette belle somme, Stéphane Plaza ne touche pas la totalité. Et pour cause, l'agent immobilier et animateur âgé de 51 ans ne possède pas la totalité des parts du réseau mais seulement 25,5% via sa société SP Holding. Le reste est détenu par le groupe M6 (49% du capital) ainsi que par Patrick-Michel Khider de Lusigny et les héritiers de Bernard de Crémiers, décédé en 2019 (soit le reste, à savoir 25,5%). On apprend que le réseau a fait le choix "d'affecter la totalité du bénéfice en dividendes aux actionnaires" et, par conséquent, Stéphane Plaza a donc perçu 1 526 077 euros avant impôts (contre près de 1,24 million d'euros en 2019).

Stéphane Plaza, qui a diversifié ses activités ces dernières années entre théâtre (Le Fusible), cinéma (J'ai perdu Albert), radio (Les Grosses Têtes) et même création de BD, peut se réjouir du succès de ce réseau car la société était valorisée à seulement 800 000 euros lors de sa création ! Depuis, "le réseau fonctionne avec des franchisés [qui payent un droit d'entrée et une part de leurs commissions, NDLR] et très peu de salariés (29 selon les derniers comptes publiés)" et compte tout de même plus de 600 agences au nom de Plaza sur l'ensemble du territoire.