Karine Le Marchand agacée par les "cadeaux de mer**" de Stéphane Plaza : "Mais quel rat !"

Vendredi 30 juillet 2021, Karine Le Marchand avait prévu de passer une très bonne soirée avec son acolyte de toujours, Stéphane Plaza. Pourtant, peu après l'arrivée de son invité, l'animatrice emblématique de L'amour est dans le pré a vite déchanté. Premier imprévu au programme : le retard de l'agent immobilier. En story Instagram, Karine Le Marchand a vite informé ses abonnés du retard de son ancien colocataire. "21 h 30. Quand ton invité 'oui, je te promets que je suis là tôt' n'est toujours pas là", avait-elle publié, tout en affichant une mine pour le moins agacée.

Lorsque l'animateur est enfin arrivé sur les lieux, il n'est pas venu les mains vides. Sûrement pour se dédouaner de son retard, Stéphane Plaza a alors emballé quelques petits cadeaux pour son amie. Et en ouvrant ses cadeaux, cette dernière n'a visiblement pas caché sa désillusion. "Oh non mais les cadeaux de mer**", a-t-elle lâché.

Sur les différentes vidéos, on peut ainsi découvrir que l'animatrice a reçu deux sacs en tissu au nom de l'entreprise de Stéphane Plaza (voir diaporama). Un pour elle et le second pour sa fille Alya (18 ans). Puis, elle a reçu un stylo, toujours au nom de l'entreprise éponyme de son ami. Au sujet du grand cadeau que l'on peut voir sur les vidéos, Karine Le Marchand a eu la surprise de découvrir un t-shirt gris, visiblement trop grand pour elle, sur lequel on peut lire "Stéphane Plaza, animateur préféré des Français." Une blague visiblement préparée à l'avance par son ami et face à laquelle cette dernière n'a pas manqué de le taquiner. "T'as fait des chaussettes et des capotes à ton effigie ?", a-t-elle ensuite demandé, non sans humour.

Plus tard dans la soirée, durant une petite séance d'essayage improvisée, Karine Le Marchand a donc mis le t-shirt XXL, et n'a pas manqué d'avouer ce qu'elle pensait vraiment des cadeaux qui lui ont été faits. "La honte", a-t-elle exprimé face à son ami, récemment impliqué dans un accident. Et de finir, désemparée : "Mais quel rat, mais quel rat !"