Karine Le Marchand : Soirée pyjama avec deux stars de L'amour est dans le pré

De leur côté, les futurs mariés ont également publié un tendre souvenir photo de cet instant. Toujours sur le réseaux social de partage d'images, Mathieu et Alexandre s'affichent aux côtés de l'animatrice et de deux autres amis. "Soirée pyjama remplie d'amitié et de belles rencontres. Énergie positive, discussions légères et intenses, franches rigolades... Amour de son prochain, fidélité et songe d'une nuit d'été... Le lien, l'amour de son prochain et la tendresse ont conclu cette semaine parisienne remplie d'intenses émotions... Prenez tous soin de vous... Mille baisers...", peut-on lire.

Cette soirée a sans aucun doute permis à Mathieu de décompresser grâce aux blagues de Karine Le Marchand. Rappelons que dimanche 24 janvier 2021, cet éleveur de taureaux de 44 ans annonçait une triste nouvelle... Sa soeur Noémie a été hospitalisée à cause de la Covid-19. "Elle était pourtant de celles qui faisaient le plus attention, allant même jusqu'à désinfecter ses chaussures à chaque fois. Mais dans l'exercice de son métier d'infirmière, elle a contracté cette merde et contre toute attente, cela ne se passe pas comme espéré", lâchait-il en légende d'une photo de sa chère soeur sur un brancard, prête pour être soignée à l'hôpital.