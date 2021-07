Stéphane Plaza et Karine Le Marchand révèlent pourquoi ils ne sont pas en couple...

Stéphane Plaza et Karine Le Marchand forment un beau duo. Les deux présentateurs de M6 sont très amis et se dévoilent ensemble à des événements ou sur les réseaux sociaux dès que l'occasion se présente. Pas question pour eux de se mettre en couple et ils ont expliqué pour quelle raison.

Entre Karine Le Marchand et Stéphane Plaza, c'est une belle histoire d'amitié. Depuis plus de dix ans, les deux présentateurs de M6 ont une belle complicité. A plusieurs reprises, ils sont même partis en vacances ensemble. Mais jamais ils ne se sont mis en couple. Un sujet qu'ils avaient évoqué en 2013, auprès de TV Grandes Chaînes. Que ce soit à la télévision ou en dehors des plateaux, Karine Le Marchand et Stéphane Plaza aiment passer du temps ensemble. Et l'agent immobilier de 51 ans l'a assuré, entre eux le "courant est tout de suite passé". "Si l'un de nous change d'écurie, c'est sûr qu'il fera tout pour emmener l'autre avec lui", avait ajouté sa grande amie. Fait pas vraiment étonnant puisque leur amitié est "hors norme". Leur belle relation amicale aurait pu se transformer en divine idylle. En effet, si aujourd'hui il n'y a aucune ambiguïté concernant leur relation, par le passé cela n'a pas toujours été le cas. "On l'a évoqué une fois. Mais l'occasion ne s'est pas présentée parce qu'on n'était libres ni l'un ni l'autre", avait déclaré Stéphane Plaza. Et Karine Le Marchand de préciser : "Nous ne sommes pas du tout dans la séduction, même si, pour rigoler, nous avons fait une série de photo érotiques." Les rumeurs de couple ont en tout cas beaucoup amusé l'animatrice de 52 ans et son acolyte puisqu'ils ont fait de fausses paparazzades pour rire de la situation. Ils sont très sérieux en revanche quand il s'agit de prendre soin l'un de l'autre. Lorsque son habitation était en travaux, Stéphane Plaza s'est installé chez Karine Le Marchand en novembre dernier par exemple. De folles aventures qu'ils avaient dévoilées sur les réseaux sociaux. Tous deux très discrets quant à leur vie amoureuse, on ne sait pas exactement s'ils sont en couple actuellement. En juillet 2020, Stéphane Plaza confiait qu'il était amoureux et prêt pour le mariage. Mais est-ce toujours d'actualité ? Et au dernière nouvelle, Karine Le Marchand était célibataire.