Karine Le Marchand, célibataire et heureuse : rares confidences

Karine Le Marchand a célébré le 16 août 2020 son 52ème anniversaire. Après plusieurs histoires d'amour – notamment avec Passi ou plus récemment JoeyStarr – l'animatrice de L'amour est dans le pré (M6) semble se plaire en célibataire. Auprès de nos confrères de Télé 7 Jours, dont elle fait la couverture ce lundi 24 août 2020, elle fait de rares confidences sur sa vie amoureuse.

La jolie brune estime que l'"on peut être heureux et célibataire". Et de préciser avoir "plutôt bien vécu le confinement". "L'introspection ne me fait pas peur, la solitude ne me pèse pas", ajoute-t-elle, lançant que "ce n'est pas qu'une question d'amour, mais aussi de lien". En bref, le célibat lui va bien, et elle ne s'en cache pas. Karine Le Marchand s'amuse même à dire qu'elle se voit bien partie ainsi pour un moment... "Je crois que je vais rester célibataire encore quelques années", conclut-elle.

Ce n'est pas la première fois que Karine Le Marchand s'exprime sur sa situation amoureuse. En effet, en août 2019 déjà, elle racontait à Télé 7 Jours être "très heureuse seule". "Quand tu n'as pas été épanouie dans ton couple et que tu te retrouves célibataire, tu sais ce que tu ne veux plus, avait lâché l'ex-compagne du footballeur retraité Lilian Thuram. C'est une forme d'apaisement. Être heureux à deux, c'est la cerise sur le gâteau. Mais le gâteau, c'est nous, notre travail, nos enfants, nos amis, ce que l'on construit. Et cela demande déjà beaucoup d'énergie. Si en plus, tu as la chance de rencontrer quelqu'un avec qui tu partages un amour réciproque, c'est formidable. Mais pour moi, on peut vivre sans. C'est une grande liberté d'être heureuse seule."

Mais l'acolyte de Stéphane Plaza n'est pas vraiment seule. En effet, elle partage de forts liens avec sa fille Alya, née en novembre 2002 et dont le papa se fait discret. Lors d'une interview accordée à Magic Maman, Karine Le Marchand avait déclaré que ce dernier était "d'origine juive-hongroise", sans en dire plus sur son identité.

Rappelons que dès la rentrée, Karine Le Marchand aura un emploi du temps bien chargé. La belle remplace David Ginola à la présentation d'Incroyable Talent sur M6, elle continue L'amour est dans le pré et formera avec Laurent Baffie un nouveau duo sur RTL. Ils présenteront le talk-show On ne répond plus de rien tous les samedis de 10h à 11h30, en plus des Grosses Têtes.

L'interview de Karine Le Marchand est à retrouver en intégralité dans le magazine Télé 7 Jours, en kiosques ce lundi 24 août 2020.