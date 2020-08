Karine Le Marchand : Pour ses 52 ans, une sublime photo d'époque dévoilée

Avant de reprendre les tournages, Karine Le Marchand prend un peu de repos en Grèce. La populaire animatrice a posé ses valises sur l'île mythique de Mykonos et a été critiquée par une internaute à qui elle a répondu cash. Pas de quoi venir troubler son esprit alors qu'elle souffle une bougie de plus ce 16 août.

Ce dimanche 16, Karine Le Marchand passe le cap des 52 ans. L'animatrice de L'Amour est dans le pré a d'ores et déjà reçu des tas de messages de ses fans. Sur Instagram, son ami l'animateur et agent immobilier Stéphane Plaza n'a pas manqué de souligner l'événement. Ainsi, dans sa story, il a notamment partagé une photo d'époque représentant l'animatrice à ses 18 ans. "Il n'y a que les voitures et le papier de la photo qui ont vieilli", a-t-il commenté, flatteur. Il faut dire que l'on peut voir une Karine Le Marchand magnifique entre la fin de l'adolescence et le début de l'âge adulte. L'animatrice, bientôt aux commandes de La France a un incroyable talent, est toujours aussi belle.

Stéphane Plaza a aussi posté un selfie de lui avec Karine Le Marchand sur son compte et a écrit : "52 pastis et une bougie dans chaque pour la table de Karine Le Marchand s'il vous plaît !! c'est pour moi, c'est bien normal d'avoir une pensée pour les anciens ! Allez 52, c'est encore la jeunesse de la cinquantaine ma chérie, et puis tu ne vieillis pas ! T'es juste jeune depuis plus longtemps que les autres ! En te regardant on dit 25 ( en étant aussi un peu galant quand même ) et 52 si on est con et qu'on ne voit plus ni de près, ni de loin ... Le titre des plus belles jambes de France te revient toujours Ce rire inimitable, et ce coeur en or n'ont pas pris une ride. Alors je ne sais pas si tu crains les rhumatismes, moi je sais que notre vieille amitié, elle, ne craint pas la rouille ! inoxydable garanti à l'infini et au delà !"