"C'est qui ce type ?", "scandale" : Un changement de Mariés au premier regard ne passe pas !

Lundi 20 mars 2023, M6 a diffusé le premier épisode de Mariés au premier regard. Ainsi, les téléspectateurs ont fait la connaissance d'Anabel et Fabrice (compatibles à 74%) et de Léa et Emmanuel (compatibles à 81%). Durant la diffusion, les internautes étaient au rendez-vous pour commenter le lancement et les deux hommes n'ont pas été épargnés. Et dès le début de l'émission, les téléspectateurs n'ont pas non plus caché leur tristesse et leur colère.

Lors de la conférence de presse de Mariés au premier regard 2023, la production a fait deux grosses annonces. Pour commencer cette saison, un couple gay sera présenté pour la première fois. Et, gros changement, Pascal de Sutter ne fait plus partie de l'aventure. L'expert a préféré céder sa place pour cette nouvelle édition. Ainsi, c'est le médecin sexologue et thérapeute de couples Gilbert Bou Jaoudé qui a été choisi pour le remplacer.

Le souci ? Tout le monde n'était pas au courant. Lors du lancement de l'épisode, les internautes n'ont donc pas compris pour quelle raison Pascal de Sutter était absent. "C'est qui ce type il est où Pascal ???", "Eh c'est qui Gilbert rendez-nous Pascal", "Donc la 2 mauvaise nouvelle de la semaine après le 49.3 maintenant c'est le départ de Pescal", "Je veux le retour de Pascal et de la fameuse chemise orange et du fameux 'oui bonjour c'est Pesquel'", "Un Pesquel vous manque et toute est dépeuplé", "Tellement triste à l'idée de ne plus entendre 'Bonjour, c'est Pesqueeel'", "C'est quoi ce scandale, je cours de mon cours de Crossfit pour voir Pasquel et il n'est plus là?", "Gilbert, tout le monde a Pasquel dans le coeur. Si tu mets des chemises oranges, peut être qu'on t'aimera", a-t-on notamment pu lire.