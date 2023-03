"Névrosé d'abruti" : Fabrice (Mariés au premier regard) "relou" et pas sincère, le candidat lynché

Le coup d'envoi a été donné ! Lundi 20 mars 2023, M6 a diffusé le premier épisode de la saison 7 de Mariés au premier regard. Deux premiers couples ont été dévoilés au grand public lors de ce lancement. Et l'un des candidats est loin d'avoir fait l'unanimité auprès des téléspectateurs.

Anabel et Fabrice étaient les premiers à avoir été mis en avant dans le programme. Le couple est compatible à 74%. C'est tout d'abord la jeune femme de 33 ans qui s'est livrée devant les caméras. L'occasion de découvrir qu'elle est maman d'une fille de 6 ans. La formatrice dans un laboratoire était célibataire depuis près de deux ans et a une terrible peur de l'abandon. A l'âge de 6 mois, elle a été adoptée au Brésil et bien qu'elle ait reçu tout l'amour de sa famille, elle a développé cette crainte, ce qui a brisé ses relations passées.

De son côté, Fabrice est âgé de 43 ans et est chargé de mission dans le tourisme. Il est célibataire depuis quatre ans et a eu une longue relation durant treize ans. Mais leurs chemins se sont séparés car lui souhaitait être papa et elle non. "J'ai toujours ce désir de paternité. Si je n'ai pas d'enfant, ce sera un manque. Ma problématique aujourd'hui, c'est que je suis quarantenaire. Et si je m'intéresse à des femmes dans la quarantaine, c'est des femmes qui ont souvent des enfants et n'en veulent plus. C'est pour ça que je m'oriente plutôt vers les femmes plus jeunes", a-t-il confié lors de sa présentation. Des déclarations qui n'ont pas vraiment plu sur Twitter.

Nombreux sont sont à penser que ce n'était qu'une excuse pour se mettre en couple avec une femme plus jeune. "Jamais entendu pareilles sornettes pour justifier le fait de vouloir une fille plus jeune", "Mais c'est quoi cette excuse bidon ! Je vais chercher plus jeune parce que les femmes de mon âge ont déjà des enfants ! Le gars il cherche une poulette ?", "Fabrice le connard de base... 43 ans mais qui veut procréer donc forcément il veut une femme plus jeune !!!", a-t-on notamment pu lire.