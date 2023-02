Mariés au premier regard 2023 : Premier couple gay au casting, des demandes "exceptionnelles"... les nouveautés !

Bonne nouvelle pour les incorrigibles romantiques. M6 va prochainement donner le coup d'envoi de la nouvelle saison de Mariés au premier regard. Il s'agira de la septième et, pour l'occasion, quelques nouveautés ont été apportées au programme comme nous l'avons appris lors de la conférence de presse qui s'est tenue ce mercredi 22 février.

Avant de se lancer dans le tournage, la production a d'abord pu constater une véritable explosion au niveau des candidatures. Ce sont en effet encore pas moins de 25 000 célibataires qui ont voulu s'inscrire après avoir suivi les belles histoires d'anciens participants, comme Alicia et Bruno ou encore Damien et Pauline (qui attendent leur premier enfant). "Cette émission est devenue un phénomène et une fierté pour nous grâce à des participants attachants et des histoires de vie touchantes", a expliqué la productrice de l'émission.

Cette année, c'est la bonne

Un tri s'imposait néanmoins forcément pour qu'il n'y ait plus que 14 candidats au final, à la capacité d'engagement indéniable. "On prête attention à la motivation, à la véracité du célibat et à partir de là ils passent des tests et des questionnaires dont on ne dévoile jamais le contenu", a expliqué l'experte emblématique Estelle Dossin. Et ce sont donc sept couples qui ont été formés grâce à la science. À ce propos, pour la première fois dans l'histoire de l'émission, un couple gay sera présenté. "Nous n'avions pas pu jusqu'à présent réussir à former un couple homosexuel avec une compatibilité suffisante, on ne voulait pas faire un couple gay pour faire un couple gay, mais cette année c'est la bonne", s'est réjouit la productrice, précisant que les deux hommes en question étaient compatibles à 79%.

Autre nouveauté : parmi les experts, Pascal de Sutter a été remplacé par Gilbert Bou Jaoudé, un médecin sexologue et thérapeute de couples depuis 20 ans. Et grâce à son arrivée, la question de la sexualité sera davantage abordée avec les candidats, "une problématique" jugée désormais "centrale" dans le programme.

Des séquences "inédites" attendues

Cette saison s'annonce par ailleurs pleine de surprises avec des "séquences inédites" attendues. "Les experts ont fait face à des demandes exceptionnelles de la part des familles pour mieux accompagner les proches des participants, apprend-t-on. Ce qui va donner des moments jamais vu jusqu'à présent dans le programme". Il y aura par exemple cette requête d'un papa très inquiet à l'idée de laisser sa fille se marier à "un inconnu" qui a souhaité faire une première rencontre avec son futur mari avant leur union. En outre, on sait déjà que "pour un couple formé par les experts, rien ne va se passer comme ils l'avaient imaginé" et ils vont "vivre une expérience complètement différente des autres".

En ce qui concerne le lieu des mariages, ces derniers se dérouleront encore une fois à Gibraltar, en Espagne, comme l'année passée. "C'est une bulle exotique et l'idée c'est d'éloigner les participants de leurs repères pour surinvestir la relation à deux. On les sort de leur zone de confort pour pousser le curseur plus loin", a expliqué la productrice.

Vivement le lancement !