Pauline et Damien (Mariés au premier regard) : Le sexe de leur bébé dévoilé de façon originale

Depuis un peu plus d'un mois, Pauline et Damien sont sur leur petit nuage. Unis depuis leur rencontre dans la saison 6 de l'émission Mariés au premier regard, les jeunes gens s'apprêtent désormais à devenir parents de leur premier enfant. Un événement de taille qu'ils attendent avec grande impatience et dont ils partagent les moindres évolutions sur leur compte Instagram. Plus d'un mois après avoir annoncé être enceinte, Pauline s'est cette fois emparée de son compte Instagram pour y publier une vidéo très attendrissante.

Comme beaucoup d'autres personnes, les futurs parents ont souhaité découvrir le sexe de leur bébé en même temps que leurs familles respectives. C'est donc au cours d'une baby shower soigneusement organisée que les époux ont pu apprendre qu'ils attendaient... une petite fille ! Un moment très original et filmé avec soin que la jeune femme a immédiatement partagé sur Instagram. "Fille ou garçon ? Notre gynéco nous a remis deux enveloppes contenant le sexe de notre bébé que nous avons confiées à deux amies. C'est avec leur complicité que nous avons découvert en même temps que nos invités si nous attendions un petit garçon ou une petite fille... Remis de nos émotions, nous avons souhaité partager ce moment magique de notre vie avec vous", a expliqué Pauline en légende de la fameuse vidéo.