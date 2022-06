Pauline et Damien (Mariés au premier regard) restent mariés !

C'était une évidence entre Damien (37 ans, conseiller commercial en automobile) et Pauline (33 ans, infirmière libérale), compatibles à 77%. Depuis qu'ils se sont mariés devant leurs proches, à Gibraltar, ils ne se sont pas quittés. Seule petite ombre au tableau, la belle brune n'a pas forcément bien vécu la pression de sa belle-famille concernant le fait de fonder rapidement une famille.

Pas de quoi entacher leur belle relation. C'est une fois de plus ensemble qu'on les a retrouvés lors de l'épisode de Mariés au premier regard 2022 du 13 juin, sur M6. Et Damien avait organisé une petite surprise à sa belle : des tours de circuit dans une belle voiture. L'une de ses passions. Damien ne jurait que par elle et voulait aussi passer à la vitesse supérieure dans leur relation en emménageant avec sa femme. Bien qu'elle se projetait avec lui, Pauline préférait rester plus prudente. Cet amour à deux vitesses allait-il tout briser ?

Durant plusieurs jours, Pauline et Damien ne se sont ni vus ni contactés afin de prendre la bonne décision avant de retrouver les experts Estelle Dossin et Pascal de Sutter. Le jeune homme a fait le bilan de "leur très belle histoire" et a fait savoir que son épouse était son bonheur. Que quoi qu'il se passait, il avait toujours le sourire grâce à elle tant elle est un rayon de soleil. Il ne se voyait plus la quitter et comptait tout faire pour la rendre heureuse. Et enfin, il lui a dit qu'il était amoureux. Un bonheur pour sa femme qui n'attendait que ça.

Sans surprise, Damien et Pauline ont pris la décision de rester mariés. Dans deux semaines, lors du bilan, les téléspectateurs de M6 découvriront si aujourd'hui, ils forment encore un couple.