Mariés au premier regard : Damien épouse Pauline, sa soeur Alexia descend leur couple

La semaine passée dans Mariés au premier regard, Damien et Pauline ont rencontré un premier problème après leur mariage : une panne de voiture en direction de leur shooting photo. Qu'à cela ne tienne, cela n'a pas du tout ébranlé leur bonne humeur ni l'euphorie du moment. Compatibles à 77%, les deux candidats ont prouvé qu'ils l'étaient en toutes circonstances ! Ils ont d'ailleurs profité de ce moment d'attente pour continuer de se découvrir, tout en étant très tactiles. Une fois la situation réglée, Damien et Pauline ont dû s'arrêter de roucouler pour rejoindre leurs proches à la réception organisée pour eux. L'occasion de poursuivre cette journée qui n'a jusque-là rencontré aucune zone d'ombre.

Mais alors que tout le monde passait un beau moment, attendri devant l'heureux couple qui a offert une première danse sensuelle sur la piste en multipliant baisers et gestes tendres, la petite soeur de Damien n'était pas d'humeur à la fête. Alexia est en effet restée sur la réserve, le visage fermé et écartée des conversations.

"Je ne peux pas dire que je suis heureuse, il n'y a pas d'amour, ils ne se connaissent pas", a-t-elle déclaré à plusieurs reprises, sceptique.

Damien n'a pu que remarquer la difficulté de sa soeur à se réjouir pour lui. Ainsi, il a décidé de s'isoler un moment avec elle pour en parler et recueillir ses impressions. "Je serai contente quand tu auras pris du recul. Pour l'instant, c'est une inconnue, ce n'est que des statistiques, ce n'est pas significatif. Quand toute la folie sera retombée, on verra ce que ça vaut. Je ne peux pas m'extasier devant une inconnue, faire semblant, ce n'est pas mon truc", lui a-t-elle alors avoué, sans filtre. Le marié de 37 ans a bien compris les réticences d'Alexia même si il a été blessé. Mais pas question toutefois de se laisser perturber par ses inquiétudes car il en est certain : Pauline est une belle personne pour qui il a eu un réel coup de coeur.

Un coup de coeur réciproque qui s'est confirmé lorsque les deux époux se sont retrouvés pour passer leur première nuit ensemble, et dans le même lit ! Les caméras de l'émission sont parties après qu'ils se soient embrassés.