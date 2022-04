Damien et Pauline (Mariés au premier regard) : Crise panique, panne... leur mariage commence mal

Damien (37 ans, conseiller commercial en automobile) et Pauline (33 ans, infirmière libérale) sont compatibles à 77%. Et tous deux plaçaient tous leurs espoirs dans cette expérience Mariés au premier regard 2022. Mais les galères se sont enchaînées comme les téléspectateurs de M6 ont pu le voir lors de l'épisode de ce lundi 25 avril.

Paula, la mère de Pauline était très angoissée car elle craignait que le mari dise non ou que sa fille ne soit pas séduite par l'homme qu'on lui présentait. Juste avant d'arriver sur le lieu de l'union, elle a donc fait une grosse crise de panique. "Je me sens très très mal. J'ai le coeur qui bat", a-t-elle confié. Elle a ensuite dû s'assoir car elle avait du mal à respirer. La production a appelé un médecin en urgence. Fort heureusement, il n'a pas eu besoin d'intervenir car elle s'est reprise en main. "J'ai eu une crise de panique, d'étouffement mais vraiment terrible qui a fait peur à tout le monde. Mais il faut que je prenne sur moi car Pauline doit me voir heureuse et souriante comme d'habitude. Je ne veux pas gâcher ce mariage", a-t-elle précisé.

Une fois arrivée, elle a eu un très bon premier contact avec les proches de Damien qui, comme eux, sont très famille. De quoi soulager Paula mais aussi Graziella, la maman du marié. Voyant que Damien était très stressé, Paula a tenté de le rassurer en débutant la discussion, une attention qui a touché le candidat. "Elle me parle comme une mère à son fils. J'ai l'impression d'avoir été adopté. Il se passe quelque chose d'énorme. C'est un immense soulagement", a-t-il déclaré.

Un mariage qui commence mal

Plus à l'aise, Damien a parcouru les invités de la mariée du regard. Et il a reconnu un visage : Laurent, l'un des clients de sa concession. Et une autre femme a fait savoir qu'elle connaissait Graziella, car elle était cliente du supermarché où elle travaille. Après un premier contact rassurant avec le papa de Pauline par la suite, le moment de rencontrer sa future femme était enfin venu. "J'ai le regard attiré vers certains de ses atouts. J'essaie de vite lever le regard", a-t-il avoué. Pauline a vite fait savoir qu'elle le trouvait charmant. De son côté Didier, le papa du marié, a pris la parole pour lui dire qu'il la considérait déjà comme sa fille. Pauline et lui se sont ensuite dit "oui" et ont échangé leur premier (long) baiser.

Tout le monde était heureux, enfin presque. Alexia, l'une des soeurs de Damien a déclaré à sa soeur : "Je le sens pas." Ensuite, les deux candidats ont connu une mésaventure. Leur voiture s'est mise à fumer alors qu'ils étaient en route pour le shooting, ils sont donc restés bloqués durant plusieurs heures.