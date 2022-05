Pauline (Mariés au premier regard) et Damien, déjà bientôt un bébé ? Ils ont la pression...

Damien (37 ans, conseiller commercial en automobile) et Pauline (33 ans, infirmière libérale), compatibles à 77%, ont eu un véritable coup de coeur lors de leur rencontre pour leur mariage à Gibraltar. Depuis, ils voient la vie en rose et ont passé une lune de miel idyllique, durant laquelle ils ont consommé leur union. Une fois terminée, la séparation a été de courte durée.

Lors de l'épisode de Mariés au premier regard 2022, les téléspectateurs de M6 ont appris qu'ils s'étaient retrouvés dès le lendemain. Et ils avaient déjà... fait les plans de leur potentielle future maison. Ne pouvant plus se quitter, ils ont alterné les soirées l'un chez l'autre. Et quand elle est allée chez Damien pour la première fois, Pauline a constaté qu'ils avaient de nombreux éléments de décoration en commun. Très vite, le charmant brun lui a donné les clés de chez lui et lui a fait savoir qu'elle devait se sentir comme chez elle. "Je sens que ça lui plaît mais elle a une petite appréhension comme elle n'a jamais vécu avec quelqu'un", a confié le candidat.

Pourtant tout se passait bien. Ils se sont vus tous les jours et n'étaient séparés que lors de leur temps de travail. Puis est venu le moment du premier déjeuner avec sa belle-famille pour Pauline. Et la discussion a vite dévié sur les enfants. Didier et Graziella espéraient qu'un bébé pointerait rapidement le bout de son nez. Surtout Didier qui a beaucoup insisté sur ce point. "Ca me met une pression. Mais c'est à nous de construire notre relation", a lancé la brunette.

Espérons pour Pauline et Damien que cela ne viendra pas entacher leur bonheur sans nuage.