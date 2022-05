Damien (Mariés au premier regard) nu et "très chaud" : Nuit torride avec Pauline et petit loupé

Malgré quelques mésaventures, Damien (37 ans, conseiller commercial en automobile) et Pauline (33 ans, infirmière libérale), compatibles à 77%, étaient sur un petit nuage. Ils se sont appréciés au premier regard et en les voyant, leurs proches avaient l'impression qu'ils se connaissaient depuis longtemps. Leur divine idylle s'est poursuivie lors de l'épisode de Mariés au premier regard 2022 du 23 mai. Et l'ambiance s'est sérieusement réchauffée.

La nuit de noces de Damien et Pauline s'est très bien passée. Tous deux se sont endormis dans les bras de l'autre, rien de plus. "Tu es aussi belle qu'hier", lui a lancé Damien quand elle lui a fait remarquer qu'elle n'était plus maquillée. Ils ont ensuite appris que leur lune de miel aurait lieu au lac Léman, entre la France et la Suisse. Tous deux étaient persuadés qu'ils allaient passer un "super séjour".

Mais c'était sans compter sur leur malchance désormais légendaire. Leur avion pour Paris a eu beaucoup de retard. Ils craignaient donc de ne pas avoir leur escale pour Genève. "C'est un peu la panique", a précisé la belle brune. Malgré leur sprint, l'avion était déjà parti. Ils ont tout de même gardé le sourire et ont attendu le prochain. "Ca a encore plus forgé nos liens. Ce sera peut-être à l'image de ce qui nous arrivera dans la vie", s'est réjouit Damien.

Ambiance torride lors de la lune de miel

Une fois sur place, Pauline et Damien se sont reposés. "On a le désir mais on était tellement KO qu'on a dormi. Pour le moment il n'y a rien, peut-être ce soir", s'est amusée la jeune femme. Direction un SPA ensuite, un nouveau lieu propice aux rapprochements. "On est un peu plus dans l'intimité", a-t-elle poursuivi. Elle ne croyait pas si bien dire puisqu'après une séance de massage durant laquelle ils étaient nus, elle a eu un petit aperçu de ce qui l'attendait. "De le voir nu... Il a un beau corps. Il m'attire", a-t-elle reconnu. Le soir venu, elle a donc prévu une petite tenue en conséquence pour une nuit qui s'annonçait torride. "Je suis très chaud, c'est le moment qu'on attendait", a précisé le beau brun.

Le lendemain, ils ont confirmé avoir consommé le mariage et que tout s'était bien passé. Ils étaient toujours aussi proches lors d'une virée à la piscine, de quoi exciter une fois de plus le candidat. Déjà amoureux, Damien souhaitait lui dire mais appréhendait sa réaction. C'est donc sans un "je t'aime" qu'ils se sont séparés après leur voyage de noces mais toujours aussi heureux.